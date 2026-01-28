全国に2,425店舗を展開する持ち帰り弁当チェーン「ほっともっと」は、2月4日より『こだわりの美味！中華フェア第1弾』として、「中華あんかけシリーズ」全4商品を発売する。■販売ラインアップ（価格はすべて税込）〈1〉野菜たっぷり 中華あんかけごはん（670円）〈2〉こだわりのもちもち麺 中華あんかけ麺（670円）〈3〉エビ・イカ入り！海鮮中華あんかけごはん（840円）〈4〉こだわりのもちもち麺 海鮮中華あんかけ麺（840円）【