セブン‐イレブンは、1月27日からバレンタインシーズンに向けて、和･洋スイーツを順次発売する「私の好きチョコみっけ!」を全国の店舗で開催している。1月27日に刷新したチルドスイーツからは、「しあわせ食感」をテーマにしたチョコレート商品をラインアップ。このほか、人気菓子「小枝」や「ガーナ」とコラボした和･洋スイーツ4品など、素材から製法まで専門店のようにこだわった、さまざまな商品を取りそろえた。【すべての画像