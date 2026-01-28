旧城下町、長野県松本市。温泉宿「扉温泉 明神館」はJR松本駅南東に位置する入山辺（いりやまべ）に佇みます。豊かな源泉の湧く神話の山で、湯治と美食で自分をいたわる最高の滞在を。山の恵みで心と体を洗う、標高1050mの温泉宿立ち湯「雪月花」新宿駅から特急あずさで約2時間40分。冬の松本駅に降り立つと、四方を山に囲まれた街独特の静謐な空気に包まれる。国宝・松本城を有するこの街は、城下町として築かれた文化が戦火を逃