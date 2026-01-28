プロ野球・広島カープの新井貴浩監督は28日、所属する羽月隆太郎が医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の疑いで逮捕されたことを受け、球団の公式サイトでコメントを発表した。【写真】「悔しいです」…来季への思いをつづっていた羽月隆太郎新井監督は「当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております」とし、「関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださっているファンの皆さまに、多