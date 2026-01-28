東京証券取引所28日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日終値からの下げ幅は一時500円を超えた。外国為替市場で円高ドル安傾向が強まっていることを受け、輸出関連企業を中心に業績悪化懸念が高まり、売りが優勢となった。午前終値は前日終値比303円57銭安の5万3029円97銭。東証株価指数（TOPIX）は34.37ポイント安の3529.22。片山さつき財務相は27日、記者団に「必要に応じて米国の当局と緊密に連