21日、米東部メーン州ポートランドで移民・税関捜査局に抗議する市民（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】南米エクアドルの外務省は27日、米中西部ミネソタ州ミネアポリスの領事館に同日、米移民・税関捜査局（ICE）の捜査官が踏み込もうとしたとして、在エクアドル米国大使館に抗議したと発表した。エクアドル外務省の声明によると、領事館職員が捜査官の進入を阻んだ。多国間条約に基づき、領事館は原則として不可侵とされる。