大手私鉄など11社は、クレジットカードでのタッチ乗車の相互利用を2026年3月25日から始めることを発表しました。クレカタッチ決済での乗車サービスは、事前購入やチャージが不要で、クレジットカードや、カードを設定したスマホを改札機にかざすだけで、そのまま乗車できます。しかし、現状、乗り継ぎができる鉄道会社が少なく、利用拡大に向けての課題となっていました。こうした中、東急電鉄や東京メトロなど首都圏の鉄道事業者1