全国最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長の男が潜伏先で逮捕された事件で、男が趣味のサーフィンなどをしながら逃亡生活を送っていたとみられることがわかりました。違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長、木山こと小畑寛昭容疑者は、2023年、東京・渋谷区でスカウト行為をするため暴力団組員に現金を渡した疑いがもたれています。指名手配されていた小畑容疑者は、鹿児島県の奄美大島で逮捕される前、全国各