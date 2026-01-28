衆議院選挙が公示されたことを受け、28日から期日前投票が始まりました。期日前投票は28日から投票日前日の来月7日まで行われます。仕事やレジャーなどを理由に期日前投票を希望する有権者は、市区町村ごとに設置される期日前投票所で投票することができます。急な衆院解散により「投票所入場券」の郵送が間に合っていない自治体が相次いでいますが、入場券なしでも投票は可能です。前回の衆院選では、投票した人の37.4％にあたる