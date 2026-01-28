FNNは、衆議院選挙が公示された27日、有権者の動向を探るため電話で全国調査を行いました。現時点での比例代表の投票先は自民党が3割台後半で最も多く、中道改革連合が約2割で続いています。調査は以下の方法で行いました。・2026年1月27日に全国に電話調査（固定・携帯 RDD/オートコール方式）・18歳以上の男女1031人が回答（過去の選挙の投票者分布をもとに補正）現時点で、比例代表でどの政党に投票しようと思うか尋ねたところ