日本選手権V６の瞬間昨年12月に行われた第77回日本ハンドボール選手権大会男子を振り返りたい。日本ハンドボール選手権大会はリーグＨのチームから実業団・学生が集いトーナメント方式で日本一を決める大会だ。その中で圧倒的な輝きを放ったのが現在リーグでも全勝で首位をひた走る豊田合成ブルーファルコン名古屋だ。第77回大会の成績を見てみよう。２回戦（初戦）豊田合成ブルーファルコン名古屋 42−19 埼玉クラブ準々決勝豊田