『リーガルハイ』や『コンフィデンスマンJP』など人気ドラマシリーズから、異色の徳川家康像を描いたNHK大河ドラマ『どうする家康』まで、ジャンルを超えたヒット作を生み出してきた脚本家の古沢良太さん。放送中のドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）では、人生に行き詰った51歳の男性３人が、中学時代の部活の顧問失踪事件をきっかけに、生きる情熱を取り戻していく物語を描く。主人公たちと同世代の古沢