中日ジャイアントパンダ国際協力協定の規定に従って、双方が友好協議した結果、2021年6月に日本で生まれた双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」（雄）と「レイレイ」（雌）が1月28日未明に四川省成都に無事到着しました。 双子が安全かつ順調に帰国することを確保するため、中国側は豊かな経験を持つ獣医専門家を事前に日本に派遣してパンダの飼育と世話に参加させ、パンダの生活習性と飼育状況を把握し、日本側の専門家に協