¾®·¿¥¸¡¼¥×¤Î²°º¬±Û¤¨¤ÆÀÑÀãºÇÄ¹´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÀÄ¿¹¤Ç¾×·â¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËå¤Î¼Ö¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤¿¤é¼Ö¾Ã¤¨¤¿¡£inÀÄ¿¹»Ô¡×¤È¡¢ÀÄ¿¹½Ð¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦·§Ã«Ëã²»¤¬X¤ÇÊó¹ð¡£¾®·¿¥¸¡¼¥×¤¬´°Á´¤ËÀã¤ËËä¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É²°º¬¤ËÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àã¤ÎÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀã¤Ç´°Á´¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¼Ö(·§Ã«Ëã²»¤ÎX@kumagai_mao¤è¤ê)Àã¤ò¤«¤¯¤È¡¢»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¼Ö(·§Ã«Ëã²»¤ÎX@kuma