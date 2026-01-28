がん闘病の末、2025年1月に亡くなった経済アナリストの森永卓郎さん。「モリタク」の愛称で親しまれた彼は、生前執筆した連載コラムで普天間飛行場移設問題に切り込んでいた。そこには16年前から何ひとつ変わらないアメリカに対する日本政府の弱腰外交を批判するモリタク節が垣間見える。【画像】本日がご命日となる著者の森永卓郎さん2023年までの18年にわたってウェブ週刊誌「マガジン9」で連載したコラムより38タイトルを選んだ