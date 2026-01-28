【ロサンゼルス共同】南米エクアドルの外務省は27日、米中西部ミネソタ州ミネアポリスの領事館に同日、米移民・税関捜査局（ICE）の捜査官が踏み込もうとしたとして、在エクアドル米国大使館に抗議したと発表した。