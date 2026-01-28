航空自衛隊は２８日午前、那覇基地（那覇市）で韓国空軍の曲技飛行隊「ブラックイーグルス」に燃料の給油支援を実施した。空自が韓国空軍に給油支援を行うのは初めて。日韓防衛協力の一環で、政府は韓国との物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）締結につなげたい考えだ。飛行隊はサウジアラビアで２月に開かれる防衛装備品の国際展示会に参加する。航続可能距離の関係から途中で給油する必要があり、防衛省・自衛隊に支援を要請し