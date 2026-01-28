中国のAIスタートアップ・Moonshot AIがオープンソースのAIモデル「Kimi K2.5」をリリースしました。ベンチマークではOpenAIの「GPT-5.2」やAnthropicの「Claude 4.5 Opus」、Googleの「Gemini 3 Pro」を上回るスコアも記録しています。Kimi K2.5: Visual Agentic Intelligence | Technical Reporthttps://www.kimi.com/blog/kimi-k2-5.htmlMoonshot AI Unveils Kimi K2.5 Open-Source Model, Claiming to Beat Claude Opus 4.5 on