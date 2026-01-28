日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で大相撲春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）の番付編成会議を開いた。今場所に聖白鵬から改名したモンゴル出身の寿之富士（伊勢ケ浜）が十両昇進。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）とともに都内で会見に出席。吉報を聞くと「来場所は２ケタ勝ちたい」と意気込んだ。同親方は「力士には全員、横綱を目指せと言っている」と発破をかけた。同志社大から２４年夏場所か