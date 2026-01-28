◆ブンデスリーガ▽第１６節ザンクトパウリ１―１ライプチヒ（１６日、ミラントア・シュタディオン）ドイツ１部ザンクトパウリの日本代表ＤＦ安藤智哉が、ホームのライプチヒ戦で加入後初先発し、フル出場した。リーグ全試合先発を継続している同ＭＦ藤田譲瑠チマは後半３１分までプレーした。初先発の安藤は前半３０分にカウンターの場面で冷静な対応でピンチを防ぐ。しかし、０―０で前半を折り返した後半２１分にセット