日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、1月28日放送の情報番組「Oha！4 NEWS LIVE」（日本テレビ系）に出演。AIの活用について語る場面があった。番組で現実の世界で物理的な作業を手助けしてくれるフィジカルAIに関するニュースが取り上げられ、直川貴博アナからAIを有効利用しているか尋ねられると、水卜アナは「全く使ってません」と回答。「心を読まれている気がして、なんだか怖くなっちゃう」とその理由を明かした。一方で、