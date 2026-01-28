福岡県内で28日朝、事故が相次ぎ、男性2人が病院に搬送され、このうち1人の死亡が確認されました。 警察によりますと、午前6時すぎ、福岡県太宰府市水城の県道で、道路を歩いて横断していた60代の男性が、直進してきた乗用車にはねられました。男性は、衝突のはずみで道路の4メートルほど下を流れる水路に転落し、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。車を運転していた53歳の男性は「当たる直前に気づ