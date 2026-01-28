アジア株米国離れで恩恵か韓国株の時価総額がドイツ抜き世界10位、香港株4年ぶり高値 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 27453.07（+326.12+1.20%） 中国上海総合指数 4150.67（+12.13+0.29%） 台湾加権指数 32534.73（+216.81+0.67%） 韓国総合株価指数 5176.78（+91.93+1.81%） 豪ＡＳＸ２００指数 8918.00（-23.62-0.26%） アジア株は豪州を除いて上昇、米国離れで資金がアジ