２６日、豫園商城の中心広場に展示されたランタン「駿馬が大地を駆け、歩むたびに花開く」。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海1月28日】中国上海市の観光名所、豫園で26日、ランタン祭り「2026年豫園民俗芸術灯会」が始まった。3月3日までの期間中、会場一帯は華やかな光に包まれる。２６日、お祝いムードを醸し出す「春聯（しゅんれん）」。縁起の良い対句が書かれている。（上海＝新華社記者／劉穎）２６日、伝統衣装を