【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は２７日、主要国通貨に対してドル安が進む足元の為替水準について、「素晴らしいと思う。ドルは絶好調だ」と述べた。訪問中のアイオワ州で記者団の質問に答えた。トランプ氏がドル安を問題視しないとの受け止めが広がり、発言後に円高・ドル安が進んだ。トランプ氏は為替相場について、「自然な水準に落ち着くことを望んでいる。私はドルをヨーヨーのように、上げたり下げたりするこ