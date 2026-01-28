広島・鈴木清明本部長が２８日、所属する羽月隆太郎内野手（２５）が指定薬物「エトミデート」を使用したとして２７日に逮捕されたことを受け、報道陣に対応した。球団にとっても寝耳に水の出来事だった。鈴木本部長も逮捕を知ったのは「昨日」で、一報を受けてだったという。相談等は一切なく、任意同行を受けていた事実も知らなかったという。事態を受け、球団も対応に追われた。一夜明けたこの日、「１０時に大野（練習場