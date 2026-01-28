クマ被害の防止に役立ててもらおうと、ボランティア団体が秋田市に寄付金を贈りました。寄付金を贈呈したのは、企業経営者などでつくるボランティア団体 秋田ロータリークラブです。長谷川真彦会長から沼谷秋田市長に、現金31万円余りが贈られました。沼谷市長「こういったお気持ちをしっかりと我々は受け止めて、何よりもロータリークラブさんの皆さんの思いというか、市民生活の安心というところへのご