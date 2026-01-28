27日に公示された衆議院選挙の期日前投票が、28日に始まりました。投票日当日に仕事や旅行など様々な理由で投票できない見込みの人が事前に1票を投じる期日前投票。県内では171か所に投票所が順次設けられます。秋田市役所では28日の午前8時半から受け付けが始まりました。手元に入場券が届いていない場合でも、免許証やマイナンバーカードなどで本人確認ができれば投票が可能となっています。前回2024年の衆院選では