木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ラジオ収録のオフショットを公開した。 【画像】木村拓哉のラジオ収録オフショット／木村拓哉のコーチジャケットの着こなし ■木村拓哉の黒縁メガネ×ブラックコーデ 投稿では、マイクの前に座る木村の姿が写されており、落ち着いた雰囲気のなかで番組に臨む様子がうかがえる。 この日の木村は、黒縁メガネをかけ、ブラックのコーチジャケットの下にデニムジャケットを