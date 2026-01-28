雑誌『anan』の公式Xが更新され、1月28日発売の最新号（2481号）の中吊りビジュアルが公開された。同号の表紙を飾る目黒蓮と浜辺美波が、表紙とは異なる装いで登場している。 【画像】目黒蓮・浜辺美波『anan』中吊り＆表紙 ■遊び心あるスタイリングの目黒蓮＆浜辺美波 公開された中吊りビジュアルでは、目黒はイエローのアウターにピンクのインナー、ブラウンのパンツを合わせた印象的なカラーコ