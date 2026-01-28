極東証券 [東証Ｐ] が1月28日午前(11:25)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.1％増の35.5億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.7％減の14.4億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の38.9％→44.1％に上昇した。 株探ニュース