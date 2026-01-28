松井証券 [東証Ｐ] が1月28日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比36.0％増の169億円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比91.2％増の67.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の38.0％→46.4％に上昇した。 株探ニュース