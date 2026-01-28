28日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数296、値下がり銘柄数1086と、値下がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、ジェイテックコーポレーション、マイポックス、和井田製作所、クロスフォーがストップ高。ロブテックス、アクセスグループ・ホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス、日本電技、三東工業社、コモ、大戸屋ホール