28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 9196720.2 47550 ２. 純銀信託 23816 -53.1 56950 ３. 純金信託 1764519.7 24680 ４. 日経Ｄインバ 1044518.05209