卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会」が、20日から25日にかけて東京体育館で開催され、女子シングルス決勝では張本美和（木下グループ）が早田ひな（日本生命）を下して初優勝を果たした。3度目の決勝進出で悲願のタイトルをつかんだ17歳の快挙には、ライバルの中国メディアも反応し、その実力に警戒感を示している。 ■2冠奪取の快挙を現地でも報道 世界ランキング日本人最上位として大会