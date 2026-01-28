2024年5月、巨人戦に勝利し広島の新井監督（左）とタッチを交わす羽月隆太郎内野手＝マツダプロ野球広島は28日、羽月隆太郎内野手が「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用した疑いで27日に広島県警に逮捕されたことを受け、「深くおわび申し上げます。事実関係については確認を進めており、捜査機関に全面的に協力してまいります」などと文書で発表した。新井貴浩監督は球団を通じ「重く受け止めている。チー