『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】プラのボトル「ペットボトルの日に出されるとこのように置いていくかごみ扱いになってしまいます」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんはごみ集積場に取り残されたプラのボトルなどの画像を添えて「これらはペットボトルの日に出されるとこのように置