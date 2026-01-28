『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が、定食レストラン「やよい軒」の店内BGMオリジナルコンテンツに登場することが28日、発表された。【画像】おかわりしたくなる？ たくろう「やよい軒」オリジナルコンテンツに登場たくろうは『M-1』決勝の漫才で「やよい軒」のおかわりをネタにしていた。店内BGM『やよい軒プレイリスト』のオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』の2月バー