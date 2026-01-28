日本維新の会の藤田文武共同代表は28日、千葉県柏市で街頭演説し、食料品消費税を2年間ゼロにする財源を巡り「行財政改革でつくる。税外収入、経済成長で十分賄えるとの試算を高市早苗首相と計算して打ち出している」と述べた。