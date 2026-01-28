スターバックスは、『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』を1月28日より発売しています。バレンタインシーズン本番を盛り上げる新作フラペチーノの特徴やおすすめのカスタマイズを、メディア向けに開催された試飲会で聞いてきました。新作『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』はどんな味?『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り884円、店内利用900円)今年のスター