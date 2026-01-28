【HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー】 2月24日 発売予定 価格：245円 ZONe ENERGYは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト VII Reimagined」発売および「ZONe ENERGY」定番デザインリニューアルを記念したコラボレーションを実施する。「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」は2月24日に発売を予定し、価格は245円。 今回