俳優の町田啓太さん（35）が、2026年1月26日にインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを公開した。「九条の大罪」オフショット町田さんはインスタグラムで、出演するNetflixシリーズのドラマ「九条の大罪」のオフショットを公開。金髪姿で、鍛え上げられた両腕を組んでいるが、そこにタトゥーらしきものが見え、かなりワイルドな風貌になっている。インスタグラムで12月に公開した半袖のTシャツ姿の写真ではタトゥーらしきも