長男ブルックリンとの確執で注目を集めるベッカム家が、パリに集結した。ヴィクトリアが仏政府から芸術文化勲章を授与されることを受け、家族が団結する姿を見せた。【写真】次男ロメオ＆三男クルスの恋人もベッカム家のカップル集合ショットJust Jaredによると、現地時間1月26日、ファッションデザイナーのヴィクトリアが、フランスの芸術文化勲章シュヴァリエを授与されるのにあわせ、デヴィッドとヴィクトリア、次男のロ