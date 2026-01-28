ザルツブルクFW北野颯太が圧巻プレーオーストリア1部FCレッドブル・ザルツブルクは現地時間1月23日、UEFAヨーロッパリーグ（EL）でバーゼル（スイス）と対戦し3-1の勝利を収めた。この試合でザルツブルクの日本人FW北野颯太がキレのあるプレーを見せ話題を呼んでいる。21歳の北野は、2022年にセレッソ大阪にトップ昇格。17歳6か月17日でクラブ史上公式戦での最年少得点を記録した。年代別代表の常連で2023年のU-20ワールドカッ