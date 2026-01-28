ドナルド・トランプ米大統領は27日（現地時間）、アイオワで行った経済関連の演説で、「米国には世界のどの国よりも、歴史上どの時代よりも多くの投資が流入している」とし、「これは関税政策のおかげだ」と主張した。前日に突然「韓国に対する関税を15％から25％に引き上げる」と明らかにしたことについて、追加の言及はなかった。トランプ大統領はこの日の演説で、「私は多くの人々を裕福にした。バイデン（前大統領）は4年間で1