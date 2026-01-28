アンカー・ジャパンは1月28日、着脱式USB-Cハブを搭載するドッキングステーション「Anker Nano ドッキングステーション(13-in-1, 着脱式 USB-C ハブ」を発売しました。価格は1万6990円（税込）で、初回セールとして2月3日23時59分までAmazonとAnker Japan 公式オンラインストアでは20％OFFクーポンを配布します。13-in-1のドッキングステーションドッキングステーション本体のサイズは約140×95×40mm、重量は約408g。前面にはSD/m