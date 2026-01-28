〈「四季報」でも、「決算書」でもない…『株式投資』で勝つには何を見るべき？ 元外資系証券マン・杉村太蔵がおすすめする“最重要データ”とは〉から続く「10年で10倍に成長」する株は、どう選べば見つかるのか？この質問に対し、元国会議員で外資系証券マンの経験も持つ杉村太蔵氏は、政府が打ち出す「骨太の方針」を基に選ぶのがおすすめだと話す。【画像】新人議員だったころの杉村太蔵氏『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術