プロ野球・DeNAは27日、新外国人選手のオースティン・コックス投手が来日したことを発表しました。コックス投手はロイヤルズで2023年にメジャーデビューし、24試合にリリーフ登板して防御率4.54をマーク。その後ブレーブスを経て、今季からDeNAに加入しました。来日したコックス投手は「本日来日しましたオースティン・コックスです！日本でプレーすることができ、とても光栄です。皆さんの前でプレーすることを心待ちにしていまし