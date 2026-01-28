千葉・富津市は18日、国定公園・鋸山の「ラピュタの壁」で夜の観光促進を目的としたライトアップを開始した。幻想的な光景に地元住民から歓迎の声が上がる一方、SNSでは生態系への影響や「光害（ひかりがい）」を懸念する批判が相次ぎ、一時中止に追い込まれた。ライトアップについて地元住民の受け止めを取材した。1.5km先からサーチライトで崖を照射暗闇の中、青い光の筋が走る。海を越え、光が照らしだしたのは「ラピュタの壁」