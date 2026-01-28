全国的に厳しい寒さが続く中、食品業界の主要展示会が始まった。屋外では冷たい空気が広がる一方、会場内では春夏商戦を見据えた提案が本格化している。▼新商品やメニュー、売場提案を通じて、各社の戦略が色濃く表れている。今年も多様な提案を打ち出しているが、全体を通じてとりわけ目立つのは、猛暑を見据えた企画の多さだ。実際、大阪では昨年6〜9月の猛暑日は45回を記録し、20〜23年対比で約2倍となった。▼凍らせる麺つ